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Фанати Саакашвілі побили 11 поліцейських
11 сентября 2017 | 07:41
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10 вересня, під час масових заходів на пункті пропуску «Шегині», при виконанні службових обов’язків із забезпечення охорони громадського порядку 11 поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості.
Так, учасники акції намагаючись пройти через обмежувальну лінію з поліцейських, повалили їх на землю та спричинили правоохоронцям тілесні ушкодження.
У свою чергу, поліцейські, задля уникнення кровопролиття, були орієнтовані не застосовувати засоби фізичного впливу та не використовувати спецзасоби при забезпеченні безпеки громадян під час масових заходів на пункті пропуску «Шегині».
По медичну допомогу звернулись 11 поліцейських, з яких п’ять – працівники патрульної поліції та шість – бійці полку поліції особливого призначення. Медики діагностували у них закриті травми голови та грудної клітини, у одного із бійців полку поліції особливого призначення – перелом плечової кістки.
Поліцейським надано медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації.
На місці події поліція проводить необхідні першочергові заходи та документує обставини інциденту. За результатами проведених заходів буде надано правову оцінку діям кожного з учасників заходу.
Департамент комунікації Національної поліції України
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[01.09.2017]
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