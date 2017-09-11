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Офіцер погрожував підірвати роту десантників
11 сентября 2017 | 21:13
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В стані алкогольного сп'яніння офіцер погрожував особовому складу підрозділу підривом гранати.
11 вересня 2017 року військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1 щодо військовослужбовця Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Так, 10 вересня близько 19 год. 30. хв. під час проведення заходів по завантаженню військової техніки на одній зі станцій в Черкаській області (з метою переміщення), командир роти перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування. Після того як він дістав гранату і витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера і запобігти трагедії. Станом на цей час військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України проведено першочергові слідчі дії.
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[01.09.2017]
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