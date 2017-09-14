У Коломойского много чего арестовали

Печерский районный суд Киева арестовал здание завода «Биола» (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания «Студия 1+1», а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

Согласно судебным материалам, должностные лица Приватбанка, путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен, выделенным на рефинансирование.

В рамках следствия прокурор просил суд о наложении ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО «Гаджибей» земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив «Золотой берег» (акватория Черного моря); принадлежащее ООО «Подол Недвижимость» нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (арендует «Студия 1+1»); здание завода «Биола» в Днипре, ул Береговая, 135, которое принадлежит ООО «Эрлан»; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane — Comercio Internacional LDA).

Кроме того, прокурор просил об аресте следующей недвижимости: принадлежащее ООО «Имме» здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры 34 площадью 6921 кв.м; принадлежащее ООО «Акватера» и ООО «Арлан» нежилые здания в Днипре ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе ул.Космонавтов 32 (принадлежит ПАО «Проектно-поисковый институт «Южмедбиосинтез»).

4 сентября суд принял решение арестовать все указанное имущество, а 7 сентября принял решение об аресте зернового терминала «Бориваж» в Одесской области (принадлежит ООО «Агротерминал Логистик»).