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Турчинов назвал оборонные приоритеты
14 сентября 2017 | 08:21
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал приоритеты в оборонной сфере Украины, сообщает пресс-служба СНБО.
«Учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнения Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью», — заявил Турчинов.
По его словам, по решению СНБО объем финансирования оборонно-безопасного бюджета в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривен.
«Из них 156 млрд 893 млн гривен — из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн — из специального», — уточнил Турчинов.
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