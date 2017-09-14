Ученые вырастили костную ткань!

14 сентября 2017 | 09:44

Ученые впервые вырастили в лаборатории костную ткань.Теперь врачи смогут восстанавливать кости людей, которым из-за серьезных травм грозит ампутация конечностей. О проделанной работе ученые рассказали в журнале Nature Biomedical Engineering, сообщает УНН.

Команда ученых из Шотландии и Ирландии разработала устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через расположенную в коллагеновом геле суспензию мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости. Клетки образуют "костную шпаклевку", как ее называют исследователи, которая затем используется для лечения переломов и болезней, разрушающих костную ткань.

Для достижения результата они основывались на заимствованной у физиков технике, использовавшейся для исследования гравитационных волн. Через специальные камеры ученые пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. Такая частота колебаний приводит к формированию из клеток костной ткани.

Коллагеновый гель позволяет им образовывать трехмерную структуру. Коллаген - основной компонент соединительной ткани человека, и гель биологически совместим с тканями пациента. Метод будет испытан на человека в 2020 году.Ученые планируют восстановить с помощью "шпаклевки" кость руки пациента.