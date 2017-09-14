Авто на иностранных номерах дадут растаможить по льготным ставкам

"В процессе переговоров мы пришли к пониманию, что мы можем вместе с ними подписать меморандум, который бы включал в себя самые важные аспекты, чтобы люди понимали, что их услышали, разъехались по домам и занимались своими делами. А мы занимались наработкой законодательства и в самые быстрые сроки принимали его", - заявила Южанина.



По ее словам, в меморандуме есть обязательства, как со стороны митингующих, так и со стороны государства.



"Мы пообещали, что в ближайшее время, на следующей пленарной неделе рассмотрим законопроект, примем его. Он бы включал в себя следующий раздел: фундаментальное закрытие границ для авто, которые незаконно используют режим временного ввоза или режим транзита", - сообщила нардеп.



Южанина сообщила, что вторая часть меморандума касается обещания наработки законопроекта, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет, были растаможены с уплатой всех таможенных платежей, которые установлены государством.



"Эти таможенные платежи должны быть по пониженной ставке, той ставке, которая действует для авто не ранее 2010 года", - заявила Южанина. Кроме того, она уточнила, меморандум будет касаться автомобилей не позднее 2000 года выпуска.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила нардеп, добавив, что ставки акцизного сбора будут установлены в евро, в зависимости от объема двигателя.



Однако, ввоз таких авто в будущем будет прекращен. Эту же информацию подтвердила и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. АВТОКОНСАЛТИНГ