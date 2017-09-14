ТЕМА

Авто на иностранных номерах дадут растаможить по льготным ставкам

14 сентября 2017 | 09:33

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Владельцы нерастаможенных авто, которые 6 и 7 сентября митинговали в центре Киева, подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Об этом заявила сама нардеп.


"В процессе переговоров мы пришли к пониманию, что мы можем вместе с ними подписать меморандум, который бы включал в себя самые важные аспекты, чтобы люди понимали, что их услышали, разъехались по домам и занимались своими делами. А мы занимались наработкой законодательства и в самые быстрые сроки принимали его", - заявила Южанина. 

По ее словам, в меморандуме есть обязательства, как со стороны митингующих, так и со стороны государства. 

"Мы пообещали, что в ближайшее время, на следующей пленарной неделе рассмотрим законопроект, примем его. Он бы включал в себя следующий раздел: фундаментальное закрытие границ для авто, которые незаконно используют режим временного ввоза или режим транзита", - сообщила нардеп. 

Южанина сообщила, что вторая часть меморандума касается обещания наработки законопроекта, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет, были растаможены с уплатой всех таможенных платежей, которые установлены государством. 

"Эти таможенные платежи должны быть по пониженной ставке, той ставке, которая действует для авто не ранее 2010 года", - заявила Южанина. Кроме того, она уточнила, меморандум будет касаться автомобилей не позднее 2000 года выпуска.
"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила нардеп, добавив, что ставки акцизного сбора будут установлены в евро, в зависимости от объема двигателя. 

Однако, ввоз таких авто в будущем будет прекращен. Эту же информацию подтвердила и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

АВТОКОНСАЛТИНГ


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Чемпіон світу за версіями IBF і IBO в суперважкій вазі Володимир Кличко, праворуч, та український телеведучий Микола Вересень на церемонії нагородження Людина року-2007 в Києві в суботу, 22 березня 2008 р. Кличко став спортсменом року в рамках програми Людина року-2007. Фото Павла Терехова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100