НАБУ задержало депутата Киевгорсовета с подельником

Вчера, 13 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению по подозрению в присвоении столичной земли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

По мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе г. Киев, находящихся в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд основанного вероятным сообщником общества.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП проводят расследование для получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории г. Киев.

Как сообщал УНН, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины провела обыски у депутата Киевсовета от "Батькивщины" Александра Березникова.