ТЕМА

В Киеве сгорел ресторан на воде, так и не открывшись

14 сентября 2017 | 10:19

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В Киеве на Русановской набережной горел ресторан на воде, пострадал охранник, его забрала "скорая". На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщил начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Юрий Сухомлин в эфире "112 Украина", передает УНН.


Как сообщается, сигнал о возгорании поступил около 5:00. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Отмечается, что ресторан находился на ремонте, он полностью выгорел. Также указано, что есть потерпевший – это охранник, он надышался угарным газом.

Сообщается, что ресторан еще не успел получить официального названия. Во время пожара полиция перекрыла движение транспорта от улицы Березняковской до Русановской. На место прибыли пожарная, медицинская службы и "Киевводоканал".



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