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У Буковеля появится достойный конкурент - Славськэ
15 сентября 2017 | 09:51
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Владелец концерна Галнафтогаз (сеть АЗС ОККО) Виталий Антонов начинает строительство круглогодичного курорта в поселке Славское Львовской области.
Предполагается, что новый курорт по масштабам - территории и протяженности лыжных трасс - может стать конкурентом Буковеля (входит в орбиту бизнесмена Игоря Коломойского). Предполагаемый объем инвестиций - 500 млн евро. С начала года компания ОККО-Ритейл, входящая в Галнафтогаз, изменила регистрацию юрлица из Львова на Славское и теперь платит налоги в бюджет поселка. "Они платят в бюджет Сколевского района около 3,2 млн грн ежемесячно. В планах инвестора - строительство инфраструктуры и комплекса для отдыха, создание летне-зимнего курорта ", - рассказал депутат Сколевской райсовета Михаил Лучинец. В холдинге OKKO Group (флагманской компанией которого является Концерн Галнафтогаз) подтвердили, что рассматривают возможность инвестирования в туристическую инфраструктуру Славского. "У нас есть мастер-план от австрийской компании-проектанта. Сейчас его анализируем и уточняем. Пока проект находится лишь на этапе feasibility study ", - заявили в пресс-службе компании. Параметры проекта, как и объем инвестиций, в OKKO Group пока не раскрывают. "Говорить об инвестициях рано, это зависит от того, какой из вариантов развития будет избран", - отмечают в пресс-службе. "Насколько я знаю, планируется круглогодичный курорт, по размерам минимум второй Буковель", - отмечает Лучинец. По данным издания, в 2019 г. планируется сдача первой очереди, и компания уже получила участки в пределах горного массива в аренду на 30 лет (в районе Нижней и Верхней Рожанки). По слухам, под курорт планируется задействовать такие горы и территории, как Тростян, Погар (Славское), Высокий Верх (Волосянка), Черная Репа, Захар Беркут, до Ялинкуватого, Верхней Рожанки и Нижней Рожанки (у южной и юго-западной границ Львовской области). "Согласно предварительным ТЭО, планируется около 75 км лыжных трасс, а ориентировочная сумма инвестиций - 500 млн евро. Но, разумеется, поэтапно, ведь Буковель строился не один год и расширяется до сих пор ", - отметил Игорь Свистун, экс-глава Сколевской райгосадминистрации. Сейчас горнолыжный курорт Буковель, по его собственным данным, предлагает туристам 50 км лыжных трасс разного уровня сложности. В ОККО отмечают, что не намерены сами обеспечить всю сумму инвестиций. "Мы рассчитываем на приход в этот проект соинвесторов. По предварительным оценкам, срок его реализации составит три года с начала строительства", - ответили в пресс-службе компании.
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