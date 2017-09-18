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На Закарпатье - массовая драка с цыганами
18 сентября 2017 | 09:07
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Если бы не вмешательство полиции - было бы хуже.
Вчера вечером, 16 сентября, в пгт. Свалява произошла драка между жителями местного поселения и группой жителей пгт Великий Березный. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
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