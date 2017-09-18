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На Закарпатье - массовая драка с цыганами

18 сентября 2017 | 09:07

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Если бы не вмешательство полиции - было бы хуже.


Вчера вечером, 16 сентября, в пгт. Свалява произошла драка между жителями местного поселения и группой жителей пгт Великий Березный. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. 
 
Конфликт мог иметь продолжение, если бы полиция не остановила 30-х человек с оружием, которые ехали на помощь из другого населенного пункта Закарпатья. 
 
"Вчера, 16 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в городе Свалява на ул.Горной в тамошнем поселении происходит драка. На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе проверки была получена информация о возможном продолжении конфликта. Благодаря оперативно-профилактическим мероприятиям , проведенным на территории Перечинского района, в городе Перечин на ул.Ужанской местные правоохранители вместе с спецназовцами из Ужгорода остановили автомобили, в которых ехали три десятка мужчин. Все они являются жителями Великого Березного и района. В двух машинах полиция нашла оружие. В частности, 14 патронов к охотничьему ружью, пистолет, похожий на пневматический, 6 деревянных бит, две металлические трубы", - говорится в сообщении ГУ НП в Закарпатской области. 
 
Как сообщает УНН, речь идет о конфликте в ромском поселении на территории Свалявы. 
 
Сейчас участники конфликта установлены. Изъятые вещи направлены на экспертизу.



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