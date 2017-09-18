Участники марсиантского эксперимента "вернулись на землю" после 8 месяцев заточения

18 сентября 2017 | 09:13

После восьми месяцев изоляции в небольшом куполе на удаленном острове на Гавайях группа участников исследования "жизни на Марсе" возвращается к цивилизации и, как ожидается, поможет НАСА лучше подойти к выбору и подготовке будущих космонавтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Futurism.

Восемь месяцев назад НАСА начала проект, участниками которого стали шесть человек, принявших участие в исследовании в области психологии для миссии V, которая проходила на объекте Гавайского университета у вулкана Мауна-Лоа.

После нескольких месяцев пребывания на объекте, сегодня эта команда должна вернуться. Команда успешно завершила миссию и благодаря месяцам проживания на объекте сделала вклад в понимание психологических эффектов, которые могут иметь долгосрочные космические миссии для космонавтов. Остров, на котором проводилась симуляция, был относительно удаленный и изолированный. Но чтобы действительно создать вид изоляции, которая могла бы быть похожей на ту, которую испытывают астронавты во время длительного полета или на марсианской базе, симуляция также предусматривала 20-минутную задержку связи с внешним миром - примерно такая же, как задержка между Марсом и землей.

В центре эксперимента был купол площадью 111 квадратных метров, в котором жили участники миссии. В составе экипажа было две женщины и четверо мужчин, все из которых носили датчики настроения, чтобы помочь контролировать их состояние. Эта изнурительная миссия сыграла важную роль в планировании путешествия на Марс - миссии, которую НАСА стремится осуществить с участием людей ориентировочно в 2030-х годах. Ожидается, что экспедиция займет не менее 2-3 лет. В течение этого длительного периода времени маленький экипаж будет находиться рядом друг с другом каждый день, с ограниченным доступом к общению с людьми на Земле. Понимание того, как такие экстремальные обстоятельства могут повлиять на психическое здоровье космонавта, необходимое для того, чтобы помочь космическому агентству выбрать команду, специально способную справиться с такой задачей.

Как отмечается, первым, чего захотели участники после возвращения из миссии, где ели сухие и консервированные продукты питания, стали ананас, папайя, манго, овощи и яичная запеканка. После анализа восьмимесячных данных НАСА может узнать, что для того, чтобы не допустить напряженности и подавить негативный эффект изоляции, просто нужна лучшая еда, пишет издание. Но что бы ни стало результатом исследования этого длительного эксперимента, как сообщается, такие исследования не только важные, но и жизненно необходимы для обеспечения безопасности и умственного благополучия будущих космонавтов.

Напомним, Космическое ведомство США рассчитывает осуществить первый испытательный полет на Марс с астронавтами на борту "Орион» не позднее апреля 2023 года. Об этом сообщилдиректор NASA Чарльз Болден в ходе вашингтонской конференции по спутниковой связи Satellite-2016