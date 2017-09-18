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«Укрпошта» запустила тестовую доставку для интернет-магазинов
18 сентября 2017 | 09:36
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«Укрпошта» объявила о начале пилотного проекта по оплате доставки посылки получателем, который, в первую очередь, направлен на интернет-магазины, сообщает Ain.ua.
Отмечается, что компания около месяца тестировала услугу с участием двух крупных украинских интернет-магазинов, сейчас в тесте принимает участие большее число компаний.
Услугой могут пользоваться те интернет-магазины, которые заключили договор о сотрудничестве.
В компании считают, что эта услуга даст интернет-магазину возможность показать покупателю «чистую» цену и сделать отправку товара более безопасной. По результатам пилотного проекта в компании планируют открыть доступ к этой услуге и клиентам-физлицам.
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