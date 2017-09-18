ТЕМА

«Укрпошта» запустила тестовую доставку для интернет-магазинов

18 сентября 2017 | 09:36

распечатать        комментарии [0]       добавить в

«Укрпошта» объявила о начале пилотного проекта по оплате доставки посылки получателем, который, в первую очередь, направлен на интернет-магазины, сообщает Ain.ua.


Отмечается, что компания около месяца тестировала услугу с участием двух крупных украинских интернет-магазинов, сейчас в тесте принимает участие большее число компаний.

Услугой могут пользоваться те интернет-магазины, которые заключили договор о сотрудничестве.

В компании считают, что эта услуга даст интернет-магазину возможность показать покупателю «чистую» цену и сделать отправку товара более безопасной. По результатам пилотного проекта в компании планируют открыть доступ к этой услуге и клиентам-физлицам.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100