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На Харківщині новий глава поліції

21 сентября 2017 | 11:41

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Очільником Головного управління Нацполіції у Харківській області став генерал поліції третього рангу Олег Бех. 20 вересня його представили особовому складу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Сергій Князєв. 



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