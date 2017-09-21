На Харківщині новий глава поліції

21 сентября 2017 | 11:41

Очільником Головного управління Нацполіції у Харківській області став генерал поліції третього рангу Олег Бех. 20 вересня його представили особовому складу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Сергій Князєв.