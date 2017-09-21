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На Харківщині новий глава поліції
21 сентября 2017 | 11:41
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Очільником Головного управління Нацполіції у Харківській області став генерал поліції третього рангу Олег Бех. 20 вересня його представили особовому складу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Сергій Князєв.
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