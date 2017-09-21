Аваков "освоїть" 3,5 млн. дол. на ремонтах!

21 сентября 2017 | 11:45

Міністр внутрішніх справ України повідомив, що МВС і Нацполіція за партнерської підтримки ICITAP та Бюро з правоохоронних питань (INL) Держдепартаменту США почали пілотний проект «Створення моделі ефективного зразкового поліцейського офісу на базі районного управління поліції в м. Києві».

За словами Арсена Авакова, поліцейська реформа продовжує рухатися в перед. І наступним кроком на шляху реформ став старт цього пілотного проекту у Голосіївському управлінні Нацполіції Києва. Згодом відбудеться повне перезавантаження всіх 654 територіальних підрозділів Нацполіції України. Реалізується пілотний проект за рахунок Держбюджету України за підтримки наших американських партнерів. Донорська підтримка на цьому етапі складе 3,5 мільйони доларів.

«Ми постараємося підняти на новий, зразковий рівень всі компоненти районного поліцейського офісу, що перезавантажуєтся: від поліцейського персоналу – до організаційної, функціональної структури і матеріального забезпечення», – наголосив глава МВС.

За його словами, буде оголошений конкурс поліцейської компетентності на всіх ключових посадах, також буде проведений спеціальний курс перепідготовки та тренінгів для 100% поліцейських, які працюють в Голосіївському районі. Поліцейські, які добре працюють, будуть оцінені, мотивовані і підготовлені для роботи в межах оновленої моделі.

«Конкурс проводиться по всій країні серед діючих працівників Національної поліції України. Заявки мають можливість подавати всі охочі поліцейські, які відповідають кваліфікаційним вимогам вакантної посади», – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Він також повідомив про складові службової перепідготовки поліцейських Голосіївського управління поліції м. Києва. Ця програма включатиме функціональну, тактичну, вогневу та фізичну підготовку. Крім того відбудуться спеціальні тренінги: кризовий менеджмент, основи лідерства, управління, права людини та community police.

Окремою і, як підкреслив глава МВС, вагомою складовою пілотного проекту буде покращення матеріально-технічного оснащення підрозділу.

«Для того, щоб поліцейські могли проявити свої навики та кваліфікацію, а відвідувачі – оцінити новий рівень сервісу, буде проведений капітальний ремонт будівлі і змінена організація робочого простору. Громадяни, які звертаються до районного поліцейського управління, і персонал підрозділу будуть користуватися найсучаснішими методиками, логістикою і новою сучасною технікою для реалізації ключового пріоритету – дотримання прав людини і коректно поліцейських сервісу, відповідно до найефективніших світових стандартів роботи поліції», – запевнив Арсен Аваков, наголосивши, що оновлення мають остаточно викорінити будь-які ознаки пострадянського райвідділу міліції.

Так, буде принципово змінена структура і функціонал працівників поліції, насамперед тих, хто безпосередньо спілкуватиметься з відвідувачами. Корекція в межах впровадження нової моделі включає зокрема такі пункти:

1. Для прийому заяв та інформаційної допомоги громадянам вводиться група первинної комунікації «open office», що складатиметься з п’яти комунікабельних, доброзичливих, ввічливих поліцейських, які вміють оперативно працювати.

2. Для оптимізації роботи поліцейського впроваджується єдина система електронного документообігу та уніфікованих баз даних.

3. З метою контролю діяльності працівників буде впроваджена система «Робочий час під контролем»: спеціальна програма відстежуватиме використання баз даних, мережі Інтернет, вхід-вихід працівників в приміщення управління.

4. Щоб зменшити навантаження і підвищити ефективність роботи чергової частини буде введена посада поліцейських з обліку і зберігання речових доказів та озброєння.

5. Працівники чергової частини перейдуть на 12-ти годинну зміну (зараз зміна – 24 години).

Як повідомляє Міністр внутрішніх справ, ще однією важливою складовою проекту стане принципова зміна організації робочої зони управління. Так, система відеофіксації і прозорі перегородки забезпечать відео і аудіо фіксацію, зокрема процесуальних дій стосовно затриманих, що сприятиме зниженню корупційних ризиків. А система електронної черги дозволить відвідувачам планувати час очікування прийому.

Крім того, поліцейські отримають портативну техніку: планшети, портативні принтери, QR-код принтери, засоби відео- і аудіозаписи, лазерні далекоміри і цифрові радіостанції.

«Ми підготуємо доброзичливу, компетентну та високопрофесійну команду і перетворимо стару радянську будівлю в сучасний офіс, де на вході більше не буде решіток і ненаписаного, але того, що просочувався крізь стіни, напису «Залиш гідність кожен, хто сюди входить»», – наголосив Арсен Аваков і підкреслив, що не лише забезпечення буде за новими високими стандартами попит і контроль також будуть за найвищим мірками.

Глава МВС повідомив, що вже навесні 2018 року відбудеться запуск першого повністю оновленого управління поліції в країні – офісу, орієнтованого на максимальну результативність і ясність процедури, регламентовані терміни надання послуг і комфорт для громадян.

«Запрошуємо ініціативних, амбітних і готових працювати за найвищими стандартами співробітників Нацполіціі на конкурс! Крок за кроком ми проведемо перезапуск кожного управління поліції всією Україною!» – сказав Арсен Аваков.