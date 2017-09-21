Кличко не стал дожидаться окончания "реформы полиции" и завел собственную

21 сентября 2017 | 16:47

Киевский городской совет создал коммунальное предприятие "Муниципальная охрана". За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 61 депутат при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

Инициатором проекта решения является мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.



Муниципальная охрана призвана усилить охрану коммунальных учреждений, таких как учебные заведения, коммунальные предприятия и иные объекты городского имущества.



В состав муниципальной охраны планируется привлечение участников антитеррористической операции.



Муниципальная охрана должна полностью финансироваться из городского бюджета.



Согласно правке комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, уставный капитал предприятия должен составлять 2,5 млн гривен.



Сфера деятельности будет охватывать широкий спектр услуг, от физической охраны до создания программного обеспечения "выработки собственной продукции" в сфере охранной деятельности, а также осуществление другой хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.



В июле Киевский городской совет отказался создать коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".