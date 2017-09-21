ТЕМА

Кличко не стал дожидаться окончания "реформы полиции" и завел собственную

21 сентября 2017 | 16:47

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Киевский городской совет создал коммунальное предприятие "Муниципальная охрана". За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 61 депутат при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.


Инициатором проекта решения является мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Муниципальная охрана призвана усилить охрану коммунальных учреждений, таких как учебные заведения, коммунальные предприятия и иные объекты городского имущества.

В состав муниципальной охраны планируется привлечение участников антитеррористической операции.

Муниципальная охрана должна полностью финансироваться из городского бюджета.

Согласно правке комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, уставный капитал предприятия должен составлять 2,5 млн гривен.

Сфера деятельности будет охватывать широкий спектр услуг, от физической охраны до создания программного обеспечения "выработки собственной продукции" в сфере охранной деятельности, а также осуществление другой хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

В июле Киевский городской совет отказался создать коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

В море красных и синих платков участники праздника Holi в северном Индийском штате Уттар-Прадеш, 14 марта, в Barsana. (K.K. Arora/Reuters)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100