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Кличко не стал дожидаться окончания "реформы полиции" и завел собственную
21 сентября 2017 | 16:47
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Киевский городской совет создал коммунальное предприятие "Муниципальная охрана". За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 61 депутат при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.
Инициатором проекта решения является мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.
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