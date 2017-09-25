Аваков с трудом сберег Трояна

25 сентября 2017 | 15:28

Из-за июльского обыска дома замминистра внутренних дел Вадима Трояна состоялось шестичасовое собрание так называемой "стратегической девятки" в Администрации президента. В итоге глава МВД Арсен Аваков отстоял своего подчиненного.

По данным Украинской правды, перед тем, как провести обыск у Трояна, генпрокурор Юрий Луценко позвонил Авакову и попросил, чтобы обыск дали провести без конфликтов. Министр якобы согласился, но попросил не трогать семью своего зама.



В тот же день Аваков звонил в Администрацию президента. В итоге было созвано заседание "стратегической девятки".



"Я не могу вам рассказать, как эту историю разруливали, но это заняло шесть часов. Это ненормально, когда в бронежилете, который в пыли лежит в шкафу, находят 500 меченых гривен. Ну что это? Но вопрос решен, мы говорили в стиле "ребята, перестаньте дурачиться", – сообщил собеседник в окружении Авакова, намекая, что Трояну подбросили деньги.



Обыск замминистра у Авакова восприняли негативно, как и проверку Нацагентством по предотвращению коррупции его декларации за 2015 год.



В окружении министра внутренних дел считают, что история с декларацией подогревается из Администрации президента.



Как сообщалось, в конце июля по месту проживания заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна проводили обыск. Искали 785 тысяч гривен, которые якобы отобрали у предпринимателя заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинський, помощник заместителя главы МВД Иваштенко и некий гражданин Ш.



В рамках дела было проведено 13 обысков, в том числе и у Трояна, но указанные средства обнаружить не удалось. У замминистра изъяли 60 тысяч гривен, "которые не совпадают по номерам с деньгами, полученными вымогателями".