Вероятно главу Киевоблэекрго убили за то, что он не хранил деньги дома

25 сентября 2017 | 15:30

В воскресенье вечером, 24 сентября, около 20:00, в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные лица напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался, сообщила пресс-служба национальной полиции.

Как отметили в полиции, группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф.



Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 000 гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там впоследствии его тело без признаков жизни нашли полицейские. После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.



"Все обнаруженные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.



Сейчас тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

До конца 2014 года Иван Полывяный был председателем правления ПАО «Одессаоблэнерго».