ТЕМА

На Київщині нацгвардієць підірвався на гранаті під рестораном

25 сентября 2017 | 15:32

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23 вересня 2017 року, близько 23 години у селищі Ворзель поряд із закладом громадського харчування, в руках одного з групи військовослужбовців Національної гвардії України, що перебували там у позаслужбовий час, стався вибух гранати.


       В результаті вибуху один з військовослужбовців загинув, двоє військовослужбовців та одна цивільна особа  з  пораненнями були  терміново доправлені у медичні заклади.



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