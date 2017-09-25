На Київщині нацгвардієць підірвався на гранаті під рестораном

В результаті вибуху один з військовослужбовців загинув, двоє військовослужбовців та одна цивільна особа з пораненнями були терміново доправлені у медичні заклади.

23 вересня 2017 року, близько 23 години у селищі Ворзель поряд із закладом громадського харчування, в руках одного з групи військовослужбовців Національної гвардії України, що перебували там у позаслужбовий час, стався вибух гранати.