В Раде выдумывают чем занять Нацгвардию

26 сентября 2017 | 09:33

Украинскому парламенту предлагают расширить полномочия Нацгвардии Украины. Это предусматривает законопроект № 6556. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать этот документ.

Авторы инициативы — представители этого же комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук, Виктор Король, Валерий Карпунцов от БПП, Антон Геращенко от НФ, Виталий Барвиненко из депутатской группы «Партия «Видродження», а также нардеп от БПП, представитель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Василий Яницкий.

Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право:

составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,

доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности — при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,

фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,

не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,

перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,

носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,

окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,

обыскивать людей и проверять документы,

в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),

проводить разминирование — если речь не идет о взрывчатке террористов.

Для сравнения, сейчас нацгвардейцы имеют право:

задерживать, передавать полицейским нарушителей при охране объектов,

задерживать, доставлять ли передавать уполномоченным госорганам вооруженных людей во время проведения антитеррористических операций,

задерживать подозреваемых в уголовном нарушении, беглецов из тюрем, дезертиров,

разблокировать военные части и базы и т. д,

проводить обыск автомобилей в зоне проведения АТО или спецопераций,

применять меры физического воздействия, а также хранить, носить и применять спецсредства и оружие,

«одалживать» транспорт почти у любого, если нужно прекратить преступление, догнать нарушителя, добраться до зоны стихийного бедствия и прочее.

Некоторые предлагают предоставить полномочия для борьбы с терроризмом. В частности, право задерживать представителей незаконных вооруженных формирований, а также обезвредить их в случае реальной угрозы другим людям. В действующем законе прописано право военнослужащих Нацгвардии участвовать в спецоперациях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращении деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в мероприятиях, связанных с прекращением террористической деятельности.





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