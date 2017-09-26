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На восстановление дорог потребуется 10 лет

26 сентября 2017 | 09:46

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И.о. главы Государственного агентства «Укравтодор» Славомир Новак заявил, что на полное восстановление сети дорог нужно минимум 10 лет, пишет ЭП.


«В Украине 170 тыс. километров дорог, из которых 50 тыс. километров — дороги государственного значения. Если бы мы планировали восстанавливать только 5 тыс. километров в год, на это бы ушло около 50 млрд гривен в год. Я говорю о дорогах государственного значения», — заявил Новак.

По словам главы «Укравтодора», на полное восстановление сети Украине нужно минимум десять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Новак анонсировал интеллектуальные транспортные системы в Украине в 2018 году. По его словам, он занимался таким проектом в Польше. В частности, речь идет о камерах контроля скорости, а также весовом контроле.

«Хотим сделать это и в Украине», — резюмировал глава «Укравтодора».



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