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NASA полетит на Солнце
26 сентября 2017 | 10:00
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Автоматическая станция Parker Solar Probe летом 2018 года отправится к Солнцу, чтобы в прямом смысле слова "на месте" изучить исходящие от звезды потоки частиц, более известные, как солнечный ветер. Об этом в понедельник сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Parker Solar Probe проникнет непосредственно в атмосферу Солнца, именуемую короной. Проведение тщательных замеров в этой области является ключом к пониманию природы нашего Солнца", - говорится в сообщении NASA. По мнению ученых, именно в атмосфере светила исходящие от него частицы получают ускорение, распространяясь далее по всей Солнечной системе.
"Солнечный ветер, вместе с другими изменяющимися явлениями, возникающими на Солнце и в космосе, способны оказать влияние на Землю. Все это вместе называется космической погодой. Она становится причиной северных сияний, проблем со спутниками, перебоев в энергоснабжении и работе систем связи", - отмечают в NASA. В управлении уверяют, что изучить эти процессы и получить ответы на имеющиеся вопросы "возможно, лишь послав аппарат к солнечной короне", где температура достигает 1370 градусов Цельсия. Обычная температура в открытом космосе составляет минус 270 градусов. Зонд будет оснащен разными наборами инструментов, в том числе для изучения электромагнитного поля.
Parker Solar Probe по расчетам должна пройти примерно в 6,4 млн километров от поверхности звезды, то есть примерно в 7 раз ближе, чем аппарат Helios 2, приближавшийся к Солнцу в 1972 году на расстояние в 43,2 млн километров. Станция окажется ближе к Солнцу, чем Меркурий - ближайшая планета Солнечной системы.
Миссия рассчитана на семь лет. Ожидается, что станция 20 раз приблизится к Солнцу на максимальное расстояние. Для защиты от температурного воздействия станция будет защищена специальным композитным покрытием толщиной 11,43 см.
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