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У житловий будинок в Калинівці влучив реактивний снаряд

27 сентября 2017 | 08:38

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У житловий будинок у Калинівці на Вінничині влучив снаряд, за попередніми даними від РСЗВ "Град", повідомляє кореспондент УНН.


Напередодні, 26 вересня, близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка, що на Вінниччині, сталася пожежа.

За даними Міноборони, уночі почали вживатися всі заходи щодо локалізації пожежі на місці, працювали пожежні танки, пожежні розрахунки військової частини та розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місце відбула група офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України на чолі з начальником Генерального штабу генералом армії України Віктором Муженком.

Створено оперативний штаб щодо локалізації пожежі, до місця події почали стягувати резерви.

Нагадаємо, станом на 6:00 середи, 27 вересня, евакуйовано близько 24 тис. осіб.



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