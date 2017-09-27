|
У житловий будинок в Калинівці влучив реактивний снаряд
27 сентября 2017 | 08:38
распечатать комментарии [0] добавить в
У житловий будинок у Калинівці на Вінничині влучив снаряд, за попередніми даними від РСЗВ "Град", повідомляє кореспондент УНН.
Напередодні, 26 вересня, близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка, що на Вінниччині, сталася пожежа.
За даними Міноборони, уночі почали вживатися всі заходи щодо локалізації пожежі на місці, працювали пожежні танки, пожежні розрахунки військової частини та розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місце відбула група офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України на чолі з начальником Генерального штабу генералом армії України Віктором Муженком.
Створено оперативний штаб щодо локалізації пожежі, до місця події почали стягувати резерви.
Нагадаємо, станом на 6:00 середи, 27 вересня, евакуйовано близько 24 тис. осіб.
также читайте
[26.09.2017]
[26.09.2017]
[25.09.2017]
|
Загрузка...
по теме
Голоана версія вибухів на складах - диверсія
27. 09. 2017 | 20:48
Кримінальне провадження розпочате військовою прокуратурою Центрального регіону України по факту вчинення диверсії у військовій частині на Вінничині, передане за підслідністю до Служби безпеки України.
В автомобильном мире образовался новый альянс Renault-Nissan-Mitsubishi
27. 09. 2017 | 13:54
Льготный акциз ломает авторынок
27. 09. 2017 | 12:58
исполнился год действия закона №1389-VIII «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» более известный как закон №3251, позволяющий украинцам завозить автомобили по льготной растаможке. AUTO-Consulting проанализировал, какие автомобили завозили украинцы по льготным акцизам.
В Одессе обнаружен спиртопровод
26. 09. 2017 | 10:31
В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который должен был служить для незаконной перекачки спирта из Молдовы в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
NASA полетит на Солнце
26. 09. 2017 | 10:00
Автоматическая станция Parker Solar Probe летом 2018 года отправится к Солнцу, чтобы в прямом смысле слова "на месте" изучить исходящие от звезды потоки частиц, более известные, как солнечный ветер. Об этом в понедельник сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»