У житловий будинок в Калинівці влучив реактивний снаряд

На місце відбула група офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України на чолі з начальником Генерального штабу генералом армії України Віктором Муженком.

За даними Міноборони, уночі почали вживатися всі заходи щодо локалізації пожежі на місці, працювали пожежні танки, пожежні розрахунки військової частини та розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У житловий будинок у Калинівці на Вінничині влучив снаряд, за попередніми даними від РСЗВ "Град", повідомляє кореспондент УНН.