Льготный акциз ломает авторынок

Импортировать авто по льготным ставкам акцизов можно было уже с 1 августа 2016 года, но пока были отработаны механизмы и закон заработал на полную, ушло несколько недель. И вот, спустя год теперь можно сделать выводы о том, каким был желанный б-у автомобиль для большинства.



Отметим, что по официальным данным Государственной финансовой службы за год данным законом воспользовались и импортировали более 50 тыс. автомобилей. Это принесло бюджету 4,1 млрд. гривен налоговых поступлений от импорта таких автомобилей.



Эти цифры подтверждает и аналитика AUTO-Consulting, по данным которой за год в Украине было импортировано 48 тыс. только легковых б-у иномарок, ввезенных по льготному тарифу. Показательно, что с каждым месяцем количество «льготных» автомобилей, завезенных в нашу страну, растет. Если осенью прошлого года в месяц регистрировалось 2-3 тыс. бэушек, то в этом году их количество в среднем составляло более 4 тыс. в месяц, а за последние 2 месяца в AUTO-Consulting фиксировали уже объемы на уровне 5 тысяч ежемесячно. Это и есть последствия заработавшего безвизового режима, - считают в AUTO-Consulting.



По итогам последних 12 месяцев, самым популярным брендом по льготному ввозу стали автомобили Volkswagen, которых в Украине прибыло более 10 тыс. (20,7%). На втором месте с небольшим отставанием – Renault (20%), на 3-ем – Skoda (11%). Также в десятку наиболее популярных марок вошли Opel, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Audi, Peugeot и Citroen.



По информации AUTO-Consulting, две трети всех ввезенных в Украину «льготных» иномарок – это обычные легковушки – в основном универсалы и седаны, чуть более 10% приходится на SUV'ы, минивэны и «каблучки» с фургонами соответственно. А вот самыми популярными подержанными моделями по итогам года стали:

Renault Megane – почти 5,5 тыс. завезенных авто (11,3%),

VW Passat с 4,1 тыс. (8,5%)

и Skoda Octavia 2.9 тыс. (6,0%).

Далее достаточно плотно идут VW Golf (1,7 тыс. авто), Opel Astra (1,7 тыс.), Opel Insignia (1.4 тыс.) и Skoda Fabia (1,3 тыс.).



В сегменте вэнов вновь лидирует Renault с моделью Scenic (1,8 тыс. завезенных автомобилей (3,7% рынка). Также популярны были VW Touran (0,9 тыс.) и Opel Zafira (0,5 тыс.).



В сегменте SUV тон задают немецкие бренды. На первом месте VW Tiguan (538 авто), на 2-м – Audi Q5 (331 шт.), 3-е – BMW X3 (327 шт.). Пятерку замыкают еще одна модель BMW – X1 (279 шт.) и Nissan Qashqai (276 шт.).