|
Льготный акциз ломает авторынок
27 сентября 2017 | 12:58
распечатать комментарии [0] добавить в
исполнился год действия закона №1389-VIII «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» более известный как закон №3251, позволяющий украинцам завозить автомобили по льготной растаможке. AUTO-Consulting проанализировал, какие автомобили завозили украинцы по льготным акцизам.
также читайте
[26.09.2017]
[26.09.2017]
[25.09.2017]
|
Загрузка...
по теме
Голоана версія вибухів на складах - диверсія
27. 09. 2017 | 20:48
Кримінальне провадження розпочате військовою прокуратурою Центрального регіону України по факту вчинення диверсії у військовій частині на Вінничині, передане за підслідністю до Служби безпеки України.
В автомобильном мире образовался новый альянс Renault-Nissan-Mitsubishi
27. 09. 2017 | 13:54
У житловий будинок в Калинівці влучив реактивний снаряд
27. 09. 2017 | 08:38
У житловий будинок у Калинівці на Вінничині влучив снаряд, за попередніми даними від РСЗВ "Град", повідомляє кореспондент УНН.
В Одессе обнаружен спиртопровод
26. 09. 2017 | 10:31
В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который должен был служить для незаконной перекачки спирта из Молдовы в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
NASA полетит на Солнце
26. 09. 2017 | 10:00
Автоматическая станция Parker Solar Probe летом 2018 года отправится к Солнцу, чтобы в прямом смысле слова "на месте" изучить исходящие от звезды потоки частиц, более известные, как солнечный ветер. Об этом в понедельник сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»