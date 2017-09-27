В автомобильном мире образовался новый альянс Renault-Nissan-Mitsubishi

Официальная организационная структура на сайте альянса изменений не претерпела: компания Mitsubishi в ней подчинена Ниссану, организующему группу на паритетных началах с Renault (50/50%). Более того, фирма, отвечающая за работу альянса и зарегистрированная в Амстердаме, юридически по-прежнему называется Renault-Nissan B.V.







Карлос Гон напомнил, что в первой половине 2017 года альянс вышел на первое место в мире по продажам автомобилей: 5 млн 270 тысяч легковых и легких коммерческих машин. План — к 2022 году увеличить годовой объем продаж до 14 млн автомобилей и увеличить выручку до 240 миллиардов долларов по сравнению с прошлогодними 180 миллиардами.



компании альянса выпустят 40 новых моделей, из которых 12 будут чисто электрическими, а одна — полностью автономной. Благодаря внедрению общей электрической «тележки» и платформы для среднеразмерных автомобилей, количество машин, построенных на совместных модульных платформах, вырастет с двух до девяти миллионов в год. К 2020 году доступ к общим модульным платформам получит и компания Mitsubishi: суммарная экономия расходов по альянсу должна составить 11,9 миллиарда долларов.