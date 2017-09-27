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В автомобильном мире образовался новый альянс Renault-Nissan-Mitsubishi

27 сентября 2017 | 13:54

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В автомобильном мире образовался новый альянс Renault-Nissan-Mitsubishi - RenaultКарлос Гон объявил сегодня на презентации новой стратегии, рассчитанной на пять лет — до 2022 года. Компания Mitsubishi Motors (MMC), 34% акций которой альянс приобрел в прошлом году, включена в официальное название, а логотип альянса Renault-Nissan с двумя желто-красными линиями преобразован в некую геометрическую фигуру с тремя вершинами. Теперь альянс официально называется Renault-Nissan-Mitsubishi.
Официальная организационная структура на сайте альянса изменений не претерпела: компания Mitsubishi в ней подчинена Ниссану, организующему группу на паритетных началах с Renault (50/50%). Более того, фирма, отвечающая за работу альянса и зарегистрированная в Амстердаме, юридически по-прежнему называется Renault-Nissan B.V.

 

Карлос Гон напомнил, что в первой половине 2017 года альянс вышел на первое место в мире по продажам автомобилей: 5 млн 270 тысяч легковых и легких коммерческих машин. План — к 2022 году увеличить годовой объем продаж до 14 млн автомобилей и увеличить выручку до 240 миллиардов долларов по сравнению с прошлогодними 180 миллиардами.

компании альянса выпустят 40 новых моделей, из которых 12 будут чисто электрическими, а одна — полностью автономной. Благодаря внедрению общей электрической «тележки» и платформы для среднеразмерных автомобилей, количество машин, построенных на совместных модульных платформах, вырастет с двух до девяти миллионов в год. К 2020 году доступ к общим модульным платформам получит и компания Mitsubishi: суммарная экономия расходов по альянсу должна составить 11,9 миллиарда долларов.


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