Голоана версія вибухів на складах - диверсія

27 сентября 2017 | 20:48

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Кримінальне провадження розпочате військовою прокуратурою Центрального регіону України по факту вчинення диверсії у військовій частині на Вінничині, передане за підслідністю до Служби безпеки України.

Розпочате 27 вересня 2017 року військовою прокуратурою Центрального регіону України кримінальне провадження по факту вчинення диверсії на території військової частини у смт Калинівка Вінницької області, передане за підслідністю до Управління Служби безпеки України у Вінницькій області за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України. Станом на тепер, у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що проводяться слідчими і процесуальними керівниками. Зазначені дії спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.



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