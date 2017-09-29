МВС визнало, що втрачає контроль над криміногенною ситуацією

29 сентября 2017 | 08:25

"Керівники, які не здатні контролювати ситуацію в області, будуть залишати свої посади", - про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради, яка відбулася у МВС.

«У зв’язку з останніми резонансними подіями у нашій державі, ми активізували роботу на місцях. Я хотів би, щоб керівники підрозділів, які координуються МВС, зробили принципові висновки. Можеш працювати ‑ будемо допомагати, не спроможний ‑ дай дорогу іншій посадовій особі, яка буде і має бажання змінювати ситуацію» ‑ зазначив перший заступник внутрішніх справ.

Він також додав, що вся відповідальність за недостатню ефективність роботи покладена на керівників на місцях.

«За порядок в областях відповідають керівники. Ефективність роботи свідчить про їх професіоналізм, прагнення керувати особовим складом і забезпечувати правопорядок в регіонах», ‑ зазначив Сергій Яровий.

Перший заступник міністра звернув увагу на організацію роботи з особовим складом.

«Бувають ситуації, коли ми лише констатуємо події. З такою організацією та відповідальністю керівників у нас можуть виникнути проблеми з кількістю особового складу. Кожен керівник має пам’ятати, що нічого не вартий без особового складу, його допомоги та підтримки, адже весь тягар служби лягає саме на них», ‑ підкреслив він.

Нагадаємо, що нещодавно були призначені нові керівники підрозділів на Хмельниччині, Харківщині, Полтавщині та Донецькій області. Раніше Сергій Яровий представив нового заступника голови Національної поліції – начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада.

Департамент комунікації МВС України