В России - новое громкое банкротство

29 сентября 2017 | 09:43

Крупнейшее машиностроительный концерн "Тракторные заводы" - будет объявлен банкротом.

Крупнейший машиностроительный концерн России "Тракторные заводы" (КТЗ), долг которого приближается к $1,5 млрд, может быть объявлен банкротом. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что финансовое оздоровление компании уже не поможет.



В декабре 2016 года был запущен план выхода концерна из кризиса. Принадлежавший правительству России "Внешэкономбанк" (ВЭБ) как крупнейший кредитор предприятия получил в собственность военный дивизион и передал его в управление "Ростеху". За счет ВЭБа были погашены долги по зарплате и налогам предприятия.



Гражданские активы предприятия остались под контролем собственников – бизнесменов Альберта Бакова и Михаила Болотина. Планировалось, что ко второму кварталу предприятие вернется к рентабельности, однако этого не произошло, несмотря на государственную поддержку производства сельхозтехники. Теперь ВЭБ согласен с идеей банкротства "Тракторных заводов", вопрос о котором будет решен на ближайшем заседании наблюдательного совета банка, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Общий долг концерна превышает 85 млрд руб., из которых 56 млрд предоставил ВЭБ. При этом половина гражданских активов концерна и все его военные активы стоят не больше 15 млрд руб.



Банкротом объявят также нидерладское дочернее предприятие КТЗ – Machinery & Industrial Group N.V, а также Бакова и Болотина.



Как сообщил источник "Коммерсанта", близкий к предприятию, ситуация на заводах "бесперспективная", и предприятие может сорвать государственный оборонный заказ.



Концерн "Тракторные заводы" – крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в его состав вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также торгово-сервисные компании. КТЗ производит промышленную, коммунальную, сельскохозяйственную, лесозаготовительную, железнодорожную технику, продукцию специального назначения, запасные части и комплектующие.