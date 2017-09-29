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В РПЦ предложили национализировать советские песни
29 сентября 2017 | 08:46
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Первый замруководителя синодального отдела по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Александр Щипков предложил национализировать созданные по госзаказу советские песни. Об этом он заявил в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.
«Мне кажется, нужно ставить вопрос о национализации произведений искусства, созданных нашими предками», — сказал Щипков. Он отметил, что речь идет о «госзаказе», приведя в пример песни «Эх, дороги», «Темная ночь», «Летят перелетные птицы». «Михаил Исаковский и Матвей Блантер работали по госзаказу», — подчеркнул Щипков. «Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот», — подытожил Щипков.
В июне пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков предложил ввести в школах уроки церковнославянского языка. Волков отметил, что это «важная составляющая» для общего культурного и интеллектуального развития, «даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма». По мнению Волкова, знакомство с «прекрасной поэтикой» церковнославянского языка также является частью духовной практики.
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