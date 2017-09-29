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Экс-глава подразделения Google создаст божество на основе ИИ
29 сентября 2017 | 11:13
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В настоящий момент он судится со своим бывшим работодателем, корпорацией Google, и высока вероятность, что он будет арестован.
Бывший руководитель подразделения Google по разработке беспилотных автомобилей Энтони Левандовски создал собственную религиозную организацию «Путь будущего», сообщает The Wired. Среди целей организации — создать , работающее на искусственном интеллекте, информирует .
The Wired удалось получить документы об учреждении религиозной организации, официальная цель которой — «развивать и продвигать реализацию Бога на основе искусственного интеллекта» и «через понимание и поклонение Богу способствовать улучшению общества». Официально сам Левандовски не подтвердил создание организации.
Перспективы «бога» на искусственном интеллекте издание The Guardian решило обсудить с экспертами. Писатель и историк-медиевист Ювал Ноа Харари сравнил возможность появления интеллектуального божества с изменениями верований в процессе развития общества.
«Вот почему сельскохозяйственные божества отличались от духов охотника-собирателя, почему фабричные рабочие и крестьяне фантазировали о разных раях, и почему революционные технологии 21-го века гораздо чаще порождают беспрецедентные религиозные движения, чем возрождают средневековые верования», — заявил он. Религии, подчеркнул Харари, должны идти в ногу с технологическими достижениями, иначе они становятся неуместными, неспособными ответить на трудности, с которыми сталкиваются их последователи.
Церковь не прилагает усилия к тому, чтобы достучаться до Силиконовой долины, заявил изданию пастор из Флориды и учредитель Ассоциации христиан-трансгуманистов Кристофер Бенек. Тем временем Силиконовая долина разработала квазирелигиозные концепции, в том числе «сингулярность», гипотезу о том, что машины в конечном итоге будут настолько умны, что они будут превосходить все человеческие возможности. Это приведет к появлению сверхчеловеческого интеллекта, который будет настолько сложным, что это будет непостижимо для человека.
The Wired подчеркивает, что Левандовски намерен работать над созданием бога на искусственном интеллекте, несмотря на то, что в настоящий момент судится со своим бывшим работодателем, корпорацией Google и высока вероятность, что он будет арестован.
Google обвиняет топ-менеджера в том, что он, возглавляя отдел по разработке беспилотных автомобилей, тайно создавал собственную компанию. В Google узнали, что бывший работник после ухода из компании создал собственную компанию Odin Wave, где начал использовать секретные разработки Google. В августе 2016 года Левандовски продал созданный бизнес, который он объединил с компанией, созданной его другом, компании Uber.
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