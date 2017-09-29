EasyJet и Wright Electric начали разработку электросамолета

Wright Electric планирует создать экологичный самолет на 120 пассажиров. Он сможет передвигаться на расстояния до 530 км и находиться в воздухе до двух часов. Такие самолеты могли бы выполнять около 20 % рейсов EasyJet.

Новый самолет Airbus A320 neo принесет значительные экологические и эксплуатационные преимущества. Его использование уменьшит количество выбросов в атмосферу. Также предполагается, что самолеты на электрических аккумуляторах будут на 50 % тише и на 10 % дешевле в обслуживании, чем обычные.

Первый электросамолет от EasyJet и Wright Electric может появиться в 2027 году.

Стартап Wright Electric работает в США с 2016 года. Компания занимается разработкой самолетов с электродвигателями для пассажирских рейсов.

Тем временем другой стартап, Boom Supersonic, работает над созданием сверхзвуковых самолетов, которые смогут довезти из Лондона в Нью-Йорк всего за 3 часа.