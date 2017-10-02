Разработана технология селфи 3D

Ученые говорят, что это прорыв, которого ждали и искали многие специалисты по ИИ и компьютерному зрению. Пока технология на ранней стадии, но исследователи говорят, что у нее большое будущее. Приложение создавали при помощи машинного обучения. Нейронным сетям скармливали большие количества плоских фотографий человеческих лиц и связанные с ними 3D-модели. В результате удалось научить алгоритм восстанавливать объемы случайных лиц.

Глава исследования говорит, что их прорыв состоит в простоте созданного подхода. Они просто обучили большую нейронную сеть на 80 000 фотографиях — теперь простое приложение способно выполнять эту задачу. Предыдущие подходы были гораздо сложнее и требовали больших мощностей. При этом для формирования модели также нужно было сделать несколько фотографий в одинаковых условиях. Новый алгоритм выполняет задачу большой сложности простым способом. Алгоритм работает почти так же, как бы это делал мозг человека. Он достраивает то, чего не хватает на фото, восстанавливая это из собственного опыта.