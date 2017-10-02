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У запорізському хостелі згоріли п'ятеро

02 октября 2017 | 09:00

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У ніч на понеділок у хостелі в Запоріжжі сталася пожежа, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.


Як зазначається, пожежа виникла о 2:46 2 жовтня на другому поверсі двоповерхової будівлі хостелу площею 200 м. кв. по вулиці Жуковського, 36.

Через півтори години - о 4:15 - пожежу було ліквідовано на площі 100 кв. м.

"На місці пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. Врятовано п'ять осіб (з них дитина 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні, 1 особа померла в лікарні", - сказано у повідомленні.

Пожежу гасили 15 одиниць техніки та 52 особи.



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