Аваков: поліція затримала злочинну групу, яка намагалася втягнути Україну в міжнародні конфлікти

02 октября 2017 | 22:53

Міністр внутрішніх справ заявив, що правоохоронці затримали зловмисників, які намагалися втягнути Україну в міжнародні конфлікти. Їх впіймали вчора, 1 жовтня, на місці злочину. Про це Арсен Аваков сказав сьогодні, 2 жовтня, під час зустрічі з іноземними послами.

«Злочинна група з кількох людей, жителів Черкаської області розроблялася спеціальною групою карного розшуку під безпосереднім керівництвом Сергія Князєва та В’ячеслава Аброськіна. Доведено ряд незаперечних фактів участі цієї групи у восьми злочинах злочинах скоєних у 2016-2017 роках, а на дев’ятому їх затримали. Злочинні дії були спрямовані на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів. Вчора при затримані у них вилучили і гранати, і газові балони», - сказав Арсен Аваков.



Міністр внутрішніх справ розповів, що завдяки фіксації на місці злочинів, зразків і аналізів ДНК та свідчень після затримання довели вину злочинців у дев’яти випадках.



«Сплюндрована синагога в Чернівцях 19 листопада 2016, свиняча голова на могилі рабе Нахмана в Умані 21 грудня 2016, граната в посольстві США у Києві 8 червня 20017, спроба підпалу синагоги в Львові 30 червня 2017, вибуховий пристрій у посольство Польщі в Луцьку 10 липня 2017, граната на Грушевського та підірваний пам'ятник учасникам бойових дій у Києві 24 серпня 2017, вибух в Умані 21 вересня 2017, теракт на Закарпатті на місці пам’ятника угорцям на Верецькому перевалі – дев’ять випадків злочинів, які мали на меті ще більше дестабілізувати ситуацію в країні», - зазначив Арсен Аваков.



Очільник МВС сказав, що звинувачені входять в так звану ОЗУ «Торпеди». Яке давно знаходяться в зоні уваги правоохоронців і звинувачувалися по ряду інших злочинів.



«Затримані виконавці та їх керівники - входять до групи впливу в минулому народних депутатів від Партії Регіонів у Черкаській області - Володимира Олійника та Сергія Тулуба», - сказав Арсен Аваков.



Міністр внутрішніх справ подякував всім оперативникам, які працювали над цим завданням.



Своєю чергою Голова Національної поліції Сергій Князєв розповів подробиці затримання на місці злочину.



«Минулої доби працівники Нацполіції зашкодили підриву дуже цінного пам’ятника для угорського народу на Закарпатті. Саме під час підготовки до вчинення теракту злочинці були затримані. Зараз йдуть активні слідчі дії, обшуки, допити», - сказав Сергій Князєв.



Перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін наголосив, що за всі злочини виконавці отримували грошову винагороду.



«До складу групи входили жителі Одеської, Черкаської та Київської області. Лідер цього угрупування має відношення до кримінального світу. Перед ними ставили конкретні завдання і за це виплачували кошти. Наприклад, за осквернення святого для іудеїв місця в Умані, виконавці отримали по 500 доларів», - сказав В’ячеслав Аброськін.



Заступник Голови Нацполіції підкреслив, що всі ці люди брали участь в антимайдані.