|
Аваков: поліція затримала злочинну групу, яка намагалася втягнути Україну в міжнародні конфлікти
02 октября 2017 | 22:53
распечатать комментарии [0] добавить в
Міністр внутрішніх справ заявив, що правоохоронці затримали зловмисників, які намагалися втягнути Україну в міжнародні конфлікти. Їх впіймали вчора, 1 жовтня, на місці злочину. Про це Арсен Аваков сказав сьогодні, 2 жовтня, під час зустрічі з іноземними послами.
«Злочинна група з кількох людей, жителів Черкаської області розроблялася спеціальною групою карного розшуку під безпосереднім керівництвом Сергія Князєва та В’ячеслава Аброськіна. Доведено ряд незаперечних фактів участі цієї групи у восьми злочинах злочинах скоєних у 2016-2017 роках, а на дев’ятому їх затримали. Злочинні дії були спрямовані на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів. Вчора при затримані у них вилучили і гранати, і газові балони», - сказав Арсен Аваков.
также читайте
[29.09.2017]
|
Загрузка...
по теме
Разработана технология селфи 3D
02. 10. 2017 | 09:48
Ученые из Ноттингемского университета заявили, что решили проблему воссоздания объемной модели лица по двумерному изображению, пишет Phys.org. Если проще, то обычные селфи теперь могут стать объемными благодаря нейронным сетям и машинному обучению.
У запорізському хостелі згоріли п'ятеро
02. 10. 2017 | 09:00
У ніч на понеділок у хостелі в Запоріжжі сталася пожежа, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Экс-глава подразделения Google создаст божество на основе ИИ
29. 09. 2017 | 11:13
В настоящий момент он судится со своим бывшим работодателем, корпорацией Google, и высока вероятность, что он будет арестован.
EasyJet и Wright Electric начали разработку электросамолета
29. 09. 2017 | 10:45
Британский лоукостер EasyJet и американский стартап Wright Electric начали разработку самолета Airbus A320 neo с питанием от электрических батарей.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»