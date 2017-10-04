Порошенко ініціює створення Антикорупційного суду

04 октября 2017 | 16:03

Президент України Петро Порошенко ініціював створення робочої групи з підготовки законопроекту про Антикорупційний суд. Про це Глава держави заявив під час робочого візиту до Чернігівської області, передає кореспондент УНН.

"Звертаюсь до парламенту з пропозицією створити міжфракційну робочу групу і якнайшвидше підготувати законопроект щодо Антикорупційного суду. Я готовий внести такий проект до парламенту від свого імені як невідкладний", - сказав він.

Нагадаємо, в рамках рекомендованих Європейським Союзом механізмів боротьби з корупцією вже були створенні Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Нацагенство з запобігання корупції. Наступним кроком має стати створення спеціалізованого антикорупційного суду.

Однак, серед можновладців відсутній консенсус у тому, яким має бути цей суд. Так, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про необхідність створення антикорупційних палат в уже існуючих судах. Він також наголосив, що створення такого суду як окремої структури може затягтися на рік–півтора.

На негайному створенні антикорупційного суду наполягає більшість політичних сил. "Народний фронт" заявив про необхідність створення робочої групи для розробки відповідного законопроекту.