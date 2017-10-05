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Військова автоколона потрапила в ДТП Є загиблий та поранені

05 октября 2017 | 14:22

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Під час руху військової колони Національної гвардії України 5 жовтня 2017 року в Київській області сталася дорожньо-транспортна подія. Один військовослужбовець загинув, семеро військовослужбовців та цивільний травмовані.


       Сьогодні, близько 7 години ранку  сталася дорожньо-транспортна  подія на трасі Київ – Вишгород за участю рейсового автобуса «Богдан» сполученням «Лютіж-Київ» та автобуса «Еталон» Національної гвардії України. 

      За попередніми даними, під час руху військової колони, приблизно  в 2 кілометрах від розташування військової частини, маршрутний автобус «Богдан» допустив зіткнення з військовим транспортним засобом, що перевозив військовослужбовців у супроводі автомобіля Служби безпеки дорожнього руху Національної гвардії України.
      В результаті дорожньо-транспортної події загинув військовослужбовець строкової служби, 7 військовослужбовців та водій маршрутного автобуса отримали травми та доправлені в лікувальні заклади.
      По факту порушення правил безпеки дорожнього руху, військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2. ст. 286 Кримінального Кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). 
      Слідство доручено проводити Головному управлінню національної поліції  в Київській області,  за  процесуального керівництва  військової   прокуратури Центрального регіону України. 
      Наразі тривають першочергові слідчі дії.
      На місці події працюють оперативно-слідчі групи Головного управління національної поліції в Київській області та військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

 


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