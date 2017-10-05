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Військова автоколона потрапила в ДТП Є загиблий та поранені
05 октября 2017 | 14:22
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Під час руху військової колони Національної гвардії України 5 жовтня 2017 року в Київській області сталася дорожньо-транспортна подія. Один військовослужбовець загинув, семеро військовослужбовців та цивільний травмовані.
Сьогодні, близько 7 години ранку сталася дорожньо-транспортна подія на трасі Київ – Вишгород за участю рейсового автобуса «Богдан» сполученням «Лютіж-Київ» та автобуса «Еталон» Національної гвардії України.
За попередніми даними, під час руху військової колони, приблизно в 2 кілометрах від розташування військової частини, маршрутний автобус «Богдан» допустив зіткнення з військовим транспортним засобом, що перевозив військовослужбовців у супроводі автомобіля Служби безпеки дорожнього руху Національної гвардії України.
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