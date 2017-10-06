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Завершилось будівництво Бескідського тонелю
06 октября 2017 | 14:58
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ЗАТ «БА Інтербудмонтаж Україна» завершило будівництво Бескидського тунелю, повідомили в компанії 4 жовтня.
Підприємство виконувало основні будівельні роботи, тобто пробивало тунель, бетонувало його, облаштовувало гідроізоляцію.
За підрозділами УЗ залишається облаштування земляного полотна на підходах до нового тунелю, укладання верхньої будови колії, монтаж лінії електропередачі і зв’язку. Повний комплекс робіт планується Завершити 25 травня 2018 року.
Новий двоколійний тунель буде пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год. Чинний одноколійний тунель може максимум пропустити 47 поїздів на добу на швидкості 15-40 км/год.
Бескидський тунель побудований в 1886 році і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс, крім того його слабка пропускна здатність накладає обмеження на весь міжнародний транспортний коридор.
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