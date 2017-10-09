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Доказать причастность ФСБ к убийству Вороненкова невозможно, – журналист

09 октября 2017 | 16:39

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У следствия есть основания заявлять, что убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова заказал бывший муж жены российского политика. Но доказать причастность ФСБ вряд ли реально.


Об этом сайту "24" рассказал журналист Олег Ельцов.

По мнению Ельцова, если такие преступления раскрываются, то по горячим следам. И нет ничего удивительного, что оно совершено на бытовой почве.

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Мотивом около 80-90% резонансных преступлений является не политическая или профессиональная деятельность, а "бытовуха". Все политики — живые люди, и у них есть масса конфликтов, и они имеют деньги,
— говорит Олег Ельцов.

Однако, отмечает специалист, настораживает другое. В Украине преступления все чаще совершают люди, которыми в свое время занималось управление с оргпреступностью, которое себя полностью дискредитировало, и было расформировано. Но вместо этого мы не получили ничего. Украина, отмечает Ельцов, сейчас наполняется криминалом всех мастей. В частности, ворами в законе, которые переносят сюда свой криминальный бизнес. И никакого противодействия со стороны правоохранительных органов они не чувствуют (экс-супруг жены Вороненкова был вором в законе — "24").

Что касается причастности ФСБ, то, по мнению журналиста, вряд ли следствие сможет что-то доказать. По его словам, есть распространенная схема всех спецслужб и правоохранительных органов, когда решается задача с переводом подозрения на ложный объект.

Спецслужба может сконструировать ситуацию, когда ей надо уничтожить объект. Доказать это невозможно, заказчики в тюрьме оказываются у нас крайне редко. Все, что касается политики, публичных людей, все заканчивается на уровне организаторов и исполнителей. В лучшем случае. Или ничем, как в деле убийства журналиста Павла Шеремета и подрыва разведчика Шаповалова. Там прослеживается рука ФСБ, но пойдите и докажите это,
— отметил Олег Ельцов.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин. Он также является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой.

 

ТВ 24



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