Доказать причастность ФСБ к убийству Вороненкова невозможно, – журналист

Об этом сайту "24" рассказал журналист Олег Ельцов.

По мнению Ельцова, если такие преступления раскрываются, то по горячим следам. И нет ничего удивительного, что оно совершено на бытовой почве.

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Мотивом около 80-90% резонансных преступлений является не политическая или профессиональная деятельность, а "бытовуха". Все политики — живые люди, и у них есть масса конфликтов, и они имеют деньги,

— говорит Олег Ельцов.

Однако, отмечает специалист, настораживает другое. В Украине преступления все чаще совершают люди, которыми в свое время занималось управление с оргпреступностью, которое себя полностью дискредитировало, и было расформировано. Но вместо этого мы не получили ничего. Украина, отмечает Ельцов, сейчас наполняется криминалом всех мастей. В частности, ворами в законе, которые переносят сюда свой криминальный бизнес. И никакого противодействия со стороны правоохранительных органов они не чувствуют (экс-супруг жены Вороненкова был вором в законе — "24").

Что касается причастности ФСБ, то, по мнению журналиста, вряд ли следствие сможет что-то доказать. По его словам, есть распространенная схема всех спецслужб и правоохранительных органов, когда решается задача с переводом подозрения на ложный объект.

Спецслужба может сконструировать ситуацию, когда ей надо уничтожить объект. Доказать это невозможно, заказчики в тюрьме оказываются у нас крайне редко. Все, что касается политики, публичных людей, все заканчивается на уровне организаторов и исполнителей. В лучшем случае. Или ничем, как в деле убийства журналиста Павла Шеремета и подрыва разведчика Шаповалова. Там прослеживается рука ФСБ, но пойдите и докажите это,

— отметил Олег Ельцов.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин. Он также является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой.