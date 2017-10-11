Луценко капає на Закарпатті під свого підлеглого

Керівнику Тячівської місцевої прокуратури було поставлено ряд запитань щодо чисельних скарг жителів району на діяльність незаконних гральних закладів, бездіяльність місцевої прокуратури у протидії вказаному явищу, а також «кришуванні» незаконного бізнесу правоохоронними органами та інших негативних явищ.

Працівниками Генеральної інспекції Генпрокуратури прокурор Тячівської місцевої прокуратури був супроводжений до м. Ужгорода для проведення необхідних слідчих дій.

Під час зустрічі з колективом Тячівської місцевої прокуратури Генпрокурор зазначив, що у місті 10 тисяч населення і функціонують гральні заклади. «Якщо місцевий прокурор не бачить нелегальної вирубки та гральних автоматів, значить він не працює… Якщо кримінальних проваджень нема, то за що ви отримуєте заробітну плату», - зауважив Юрій Луценко, звертаючись до працівників прокуратури.

Відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури, слідчого управління Генеральної інспекції ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється факт причетності керівника Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області на предмет зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, систематичного одержання неправомірної вигоди за покривання протиправної діяльності у сфері грального бізнесу.

Проведено обшуки за місцем проживання та у службовому кабінеті керівника Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області.

Тривають допити працівників вищевказаних гральних закладів на предмет встановлення причетності до їх діяльності працівників правоохоронних органів.

Проводяться інші першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування триває.

Відео тут https://youtu.be/wHNaayWeXMw