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Луценко капає на Закарпатті під свого підлеглого
11 октября 2017 | 09:54
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко, перебуваючи з робочою поїздкою у Закарпатській області, 10 жовтня 2017 року відвідав Тячівську місцеву прокуратуру у зв’язку із скаргами про зловживання службовим становищем керівником вказаної прокуратури. Одночасно Генеральною інспекцією були проведені обшуки, в результаті яких в місті виявлено 8 залів, де незаконно функціонують 90 гральних автоматів.
Керівнику Тячівської місцевої прокуратури було поставлено ряд запитань щодо чисельних скарг жителів району на діяльність незаконних гральних закладів, бездіяльність місцевої прокуратури у протидії вказаному явищу, а також «кришуванні» незаконного бізнесу правоохоронними органами та інших негативних явищ.
Працівниками Генеральної інспекції Генпрокуратури прокурор Тячівської місцевої прокуратури був супроводжений до м. Ужгорода для проведення необхідних слідчих дій.
Під час зустрічі з колективом Тячівської місцевої прокуратури Генпрокурор зазначив, що у місті 10 тисяч населення і функціонують гральні заклади. «Якщо місцевий прокурор не бачить нелегальної вирубки та гральних автоматів, значить він не працює… Якщо кримінальних проваджень нема, то за що ви отримуєте заробітну плату», - зауважив Юрій Луценко, звертаючись до працівників прокуратури.
Відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури, слідчого управління Генеральної інспекції ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Проведено обшуки за місцем проживання та у службовому кабінеті керівника Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області.
Відео тут https://youtu.be/wHNaayWeXMw
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