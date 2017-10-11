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В Запорожье полицейские разбили сразу три новеньких Mitsubishi

11 октября 2017 | 12:07

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В центре Запорожья на Днепропетровской разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции Украины. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Facebook.


"Без пострадавших. Всего три авто. Предварительно, кроссовер впереди полицейских снизил скорость, что и стало причиной столкновений", - заявлено в сообщении. 
 
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Авто полицейских существенно повреждены и не смогут продолжить движение.  
 
Напомним, ранее в эфире "112 телеканала", Арсен Аваков заявил, что первые трое полицейских, которые разобьют машины, буду наказаны. 
 
"Учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы, перед тем как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", - сказал он.



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