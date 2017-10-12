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ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ПОПАЛ В ЯЗЫКОВОЙ СКАНДАЛ С WIZZ AIR

12 октября 2017 | 07:46

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На борту самолета Wizz Air украинский журналист Роман Скрыпин обматерил стюардессу из Чехии из-за того, что она говорила с ним по-английски, а не по-украински.


Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

Во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском языке, который, как отмечается, используются на всех рейсах.

"Поскольку бортпроводница не обратилась к этому пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него дополнительный сбор", - рассказали в Wizz Air.

"Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников. Поэтому, согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили в соответствующие правоохранительные органы сразу после приземления самолета", - добавили в авиакомпании.

При этом накануне Скрыпин на своей странице в Facebook заявил, что в Wizz Air врут, поскольку никакой стюардессы из Чехии на борту самолета не было.

"Дорогая Wizz Air, вы только что насвистели людям в уши. Не было никакой чешки. Разберитесь, кто у вас стюарды и стюардессы. На нашем борту был стюард венгр. А все остальные - украинцы", - рассказал журналист.

"Стюардесса прекрасно могла говорить на государственном языке, но по-хамски отказалась предоставлять услуги на языке страны, в которую доставляла рейс. Зовут ее Галина. Так было написано на бейдже. Никаких чешек на борту замечено не было", - заявил Скрыпин.



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