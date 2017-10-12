ТЕМА

Венгрия хочет провести акцию «Самоопределение для Закарпатья»

12 октября 2017 | 07:54

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Венгрия 13 октября планирует провести акцию под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья».


Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в twitter, информирует 

«МИД Венгрии сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» — написал Климкин.

Он добавил, что Украина уже отреагировала на намерение страны-соседа.

«Срочно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — рассказал глава МИД.

Экономические известия



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Индонезийские дети в костюмах Санта Клауса поют рождественскую песню во время празднования в Джакарте, Индонезия, 26 декабря 2010 года.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100