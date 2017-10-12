Венгрия хочет провести акцию «Самоопределение для Закарпатья»

12 октября 2017 | 07:54

Венгрия 13 октября планирует провести акцию под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья».

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в twitter, информирует

«МИД Венгрии сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» — написал Климкин.

Он добавил, что Украина уже отреагировала на намерение страны-соседа.

«Срочно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — рассказал глава МИД.



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