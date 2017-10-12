Полторак готов уйти в отставку

12 октября 2017 | 15:49

ак готов в любое время подать в отставку, если вина его заместителя будет доказана. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я готов к тому в любое время", - сказал Полторак, отвечая на вопрос, готов ли он подать в отставку, я в случае если вина его заместителя будет доказана.

Как сообщал УНН, 11 октября национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему о растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины, среди задержанных - заместитель министра.

Также был задержан директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны.