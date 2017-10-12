УЦтилизщаторы вредных отходов киевского метро оказались липовыми

Напомним, в мае этого года тендер на утилизацию опасных отходов столичного метрополитена выиграло предприятие "Новинтех". Не имея собственной материально-технической базы, предприятие указало утилизатором токсичных отходов метро-компанию "Микитртуть", что находится на оккупированной территории в Донецкой области.

Редакция УНН заинтересовалась судьбой опасных отходов столичного метро, поскольку еще в январе текущего года "Микитртуть" фигурировало в скандальном тендере "Южной железной дороги" и уже тогда его руководитель в комментарии УННсообщил, что предприятие не работает, поскольку мощности в Горловке и работа предприятия невозможна.

Поэтому редакция УНН решила узнать, как ООО "Новинтех" могло выиграть тендер столичного метро, не имея ни собственной базы для обезвреживания токсичных отходов, ни нормального утилизатора на субподряде.

Мы вновь связались с руководителем "Микитртути" и он в очередной раз подтвердил, что компания не работает. Несмотря на то, что они зарегистрировались в Харькове, вся материально-техническая база до сих пор на оккупированной территории.

Несмотря на это, редакция УНН направила запрос в столичную прокуратуру, где сообщили, что за проверку тендера столичного метро взялась полиция. Кроме того, удалось пообщаться с победителем тендера - ООО НПП "Новинтех". Там сообщили, что токсичные отходы столичного метро до сих пор находятся на складах, а позже будут переданы другому утилизатору.

"КП "Киевский метрополитен" передал ООО НПП "Новинтех" 87 люминесцентных ламп, которые сохраняются и накапливаются на складе ООО НПП "Новинтех" и вместе с другими люминесцентными лампами будут переданы на утилизацию другому предприятию, которое имеет соответствующую лицензию", - говорится в сообщении .

Кроме того, в ООО "Новинтех" сообщили, что в связи с "форс мажорными обстоятельствами "Микитртути", они заключили договор с двумя другими предприятиями - ООО "Эко Терра" и ООО "Альфа Экология", которым и планируют передать опасные отходы на утилизацию.

Отметим, что согласно лицензионному реестру обращения с опасными отходами ООО "Эко Терра" не может утилизировать опасные отходы. Итак, остается только ООО "Альфа Экология".

В "Новинтех" пояснили, что указали ООО "Эко Терра", как одного из претендентов на передачу опасных отходов столичного метро, ​​потому что это предприятие имеет договор с еще одним предприятием, которое может утилизировать опасные отходы это - ООО "Утильвторпром".

Получается, что на одни только токсичные отходы приходилось пять утилизаторов, трое из которых не имеют права заниматься утилизацией. Хотя именно утилизация (т.е. обезвреживания) предполагалось в тендерной заявке.

Напомним, что в самом метро и КГГА убеждены, что их отходы будет утилизировать "Микитртуть", которая работает в Харькове.

Что же будет с этими отходами, ООО "Новинтех" обещает дополнительно сообщить позже. Кроме того, сейчас редакция ожидает ответа на информационный запрос о проверке этого тендера от полиции.

Но уже сегодня понятно, что токсичные отходы столичного метро будут "путешествовать" от фирмы к фирме. И в лучшем случае, когда-нибудь будут утилизированы. В худшем - после так называемого сохранения найдутся в каком-то овраге или на обочине. В последнем случае, после обнаружения брошенных токсичных отходов, государство будет вынуждено искать нового утилизатора и уже ему повторно выделять государственные средства по их обезвреживанию. Схема, которая выгодна недобросовестным утилизатора и совсем невыгодна налогоплательщикам.

Поэтому вопрос к столичному метро остается открытым: зачем победителем тендера выбирать компанию, которая не может выполнить условия торгов, а вместо этого создает сложный алгоритм действий с неизвестным результатом.