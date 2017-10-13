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Військова прокуратура повертає гроші й землю
13 октября 2017 | 09:16
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Військова прокуратура Центрального регіону України підбила підсумки роботи з початку року. Їй є про що звітувати: повернуто сотні мільйонів гривень й тисячі гектарів земель.
Зокрема, з початку року заявлено 110 позовів на суму 181,6 млн. грн. Судами задоволено позовів на суму понад 164 млн. грн., з них 7 млн. грн. до бюджету.
Реально виконано рішень суду на суму 143,6 млн. грн., повернуто 3,5 тис. га земель оборони (у минулому році 0,1 тис. га), але захист держави в сфері земельних правовідносин і в подальшому потребує посиленої уваги.
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