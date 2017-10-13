Військова прокуратура повертає гроші й землю

Реально виконано рішень суду на суму 143,6 млн. грн., повернуто 3,5 тис. га земель оборони (у минулому році 0,1 тис. га), але захист держави в сфері земельних правовідносин і в подальшому потребує посиленої уваги.

Зокрема, з початку року заявлено 110 позовів на суму 181,6 млн. грн. Судами задоволено позовів на суму понад 164 млн. грн., з них 7 млн. грн. до бюджету.