В,Гелетей: защититься от беспилотника сложно. Но можно

17 октября 2017 | 10:08

На сегодня атака с воздуха с помощью беспилотников является одним из уязвимым элементов в сфере безопасности. И в Украине работают всё над тем, чтобы усилить защиту от дронов. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал начальник Управления государственной охраны Украины, генерал-полковник Валерий Гелетей.

В условиях гибридной войны, а также с развитием технологий меры безопасности требуют новых подходов.

"Речь идет не только о человеческом факторе или видеокамере, которая ведет наблюдение днем ​​и ночью. Это должны быть специальные технические средства, которые могут предупредить любые нападения, в том числе - с беспилотников. На днях у нас прошла рабочая встреча с польскими специалистами по вопросам внедрения новых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов. Могу сказать, что это сейчас один из самых уязвимых сегментов защиты, к вызовам которого спецслужбы ни Украины, ни многих других стран мира еще полностью не готовы. Мы в Управлении государственной охраны хорошо понимаем, что такие диверсии (атаки с беспилотников - ред.) могут быть применены не только на складах с боеприпасами, но и в государственных органах власти, на любых мероприятиях - от события на футбольном поле к массовому мероприятию на Майдане Независимости", - сказал Гелетей.

Он отметил, что, к сожалению, в Украине нет пока технической возможности полноценно защищаться от атак БПЛА, перехватывать контроль над ними и обезвреживать. Однако этот вопрос разрабатывается.

"Конечно, в первую очередь рассматривается такая техника, которая могла глушить и перехватывать чужой дрон. Существуют специальные "мозги" - технические приборы, с помощью которых можно получить контроль над дроном. То есть спецслужба имеет возможность перехватить контроль над БПЛА, который запустил злоумышленник, планируя диверсию или проводя разведывательную деятельность", - сказал Гелетей, добавив, что в Украине такие "мозги" есть.