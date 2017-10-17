|
В,Гелетей: защититься от беспилотника сложно. Но можно
17 октября 2017 | 10:08
распечатать комментарии [0] добавить в
На сегодня атака с воздуха с помощью беспилотников является одним из уязвимым элементов в сфере безопасности. И в Украине работают всё над тем, чтобы усилить защиту от дронов. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал начальник Управления государственной охраны Украины, генерал-полковник Валерий Гелетей.
В условиях гибридной войны, а также с развитием технологий меры безопасности требуют новых подходов.
"Речь идет не только о человеческом факторе или видеокамере, которая ведет наблюдение днем и ночью. Это должны быть специальные технические средства, которые могут предупредить любые нападения, в том числе - с беспилотников. На днях у нас прошла рабочая встреча с польскими специалистами по вопросам внедрения новых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов. Могу сказать, что это сейчас один из самых уязвимых сегментов защиты, к вызовам которого спецслужбы ни Украины, ни многих других стран мира еще полностью не готовы. Мы в Управлении государственной охраны хорошо понимаем, что такие диверсии (атаки с беспилотников - ред.) могут быть применены не только на складах с боеприпасами, но и в государственных органах власти, на любых мероприятиях - от события на футбольном поле к массовому мероприятию на Майдане Независимости", - сказал Гелетей.
Он отметил, что, к сожалению, в Украине нет пока технической возможности полноценно защищаться от атак БПЛА, перехватывать контроль над ними и обезвреживать. Однако этот вопрос разрабатывается.
"Конечно, в первую очередь рассматривается такая техника, которая могла глушить и перехватывать чужой дрон. Существуют специальные "мозги" - технические приборы, с помощью которых можно получить контроль над дроном. То есть спецслужба имеет возможность перехватить контроль над БПЛА, который запустил злоумышленник, планируя диверсию или проводя разведывательную деятельность", - сказал Гелетей, добавив, что в Украине такие "мозги" есть.
также читайте
[12.10.2017]
[12.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
ИГИЛ едва не покусился на жизнь Филиппа Киркорова
18. 10. 2017 | 09:27
Задержанные в субботу, 14 октября, участники махачкалинской ячейки террористической организации ИГИЛ хотели осуществить атаку с использованием трех самодельных взрывных устройств на концерте Филиппа Киркорова, с которым артист 6 июля приехал в Махачкалу.
Украина увеличила торговлю с РФ на 29%
18. 10. 2017 | 09:23
Украина за январь-август 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до $2,62 млрд, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Прокуратура виявила поршення на різних військових складах
17. 10. 2017 | 13:56
На виконання доручення військової прокуратури Центрального регіону України, військовою прокуратурою Черкаського гарнізону, проведено глибоке вивчення стану дотримання законності при зберіганні боєприпасів, облаштуванні (утриманні) відповідних споруд і сховищ у місцях дислокації військових арсеналів у Черкаській області.
Військова прокуратура повертає гроші й землю
13. 10. 2017 | 09:16
Військова прокуратура Центрального регіону України підбила підсумки роботи з початку року. Їй є про що звітувати: повернуто сотні мільйонів гривень й тисячі гектарів земель.
УЦтилизщаторы вредных отходов киевского метро оказались липовыми
12. 10. 2017 | 15:52
Опасные отходы скандального тендера КП "Киевский метрополитен" пока не утилизированы и находятся на складах. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в предприятие, которое выиграло тендер - ООО НПП "Новинтех".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»