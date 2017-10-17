Прокуратура виявила поршення на різних військових складах

17 октября 2017 | 13:56

На виконання доручення військової прокуратури Центрального регіону України, військовою прокуратурою Черкаського гарнізону, проведено глибоке вивчення стану дотримання законності при зберіганні боєприпасів, облаштуванні (утриманні) відповідних споруд і сховищ у місцях дислокації військових арсеналів у Черкаській області.

Зокрема під час виїзду у військові арсенали, які дислоковані в населених пунктах Дубіївка та Розсішки Черкаської області, зафіксовано порушення вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, стану виконання заходів протипожежної безпеки.

Також, військовою прокуратурою Черкаського гарнізону, установлено факт укладення договору між військовою частиною (військовий арсенал, с. Дубіївка) та комерційною структурою щодо проведення капітального ремонту дахів і покрівлі сховищ на технічній території частини, тощо. Проте, роботи виконувалися працівниками Збройних Сил України і особовим складом та залучалася техніка військової частини. В результаті чого, військовими посадовими особами було здійснено розтрату бюджетних коштів на суму понад 60 тис. грн., виділених по програмі живучості баз, складів та арсеналів.

По виявлених порушеннях, військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України за недбале ставлення до військової служби, щодо трьох військових службових осіб з числа керівництва зазначених арсеналів, на кожного окремо складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на розгляд до суду.

Наголошуємо, що військова прокуратура, як і органи прокуратури України, позбавлена права здійснювати перевірки дотримання вимог чинного законодавства України органами військового управління, військовими частинами та організаціями.

Зазначені заходи стосовно вивчення стану дотримання законності по організації зберігання та розміщення боєприпасів, здійснено на виконання доручення щодо проведення слідчих дій на іншій території, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом здійснення диверсії на території 48 Арсеналу у м. Калинівка Вінницької області і одночасно вжито комплекс заходів, спрямованих на усунення порушень вимог законодавства які регулюють порядок організації зберігання боєприпасів.