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Украина увеличила торговлю с РФ на 29%

18 октября 2017 | 09:23

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Украина за январь-август 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до $2,62 млрд, сообщила Государственная служба статистики во вторник.


Согласно ее данным, импорт товаров за этот период вырос на 37,2% — до $4,2 млрд, что выводит на суммарное увеличение двусторонней торговли товарами в 29%.

В то же время по итогам семи месяцев Госстат фиксировал более высокую динамику показателей: рост экспорта достигал 20,9%, импорта — 38,7%. С учетом этих и других ранее обнародованных данных в августе этого года экспорт товаров из Украины в Россию остался примерно на уровне прошлогоднего августа, тогда как импорт вырос на 29,6%.

Сальдо торговли с РФ по итогам восьми месяцев этого года для Украины оказалось негативным и составило $1,58 млрд, что на 89% превышает показатель восьми месяцев прошлого года. За август негативное сальдо увеличилось на $0,31 млрд.

Как сообщалось, в целом по итогам января-августа 2017 года экспорт товаров из Украины увеличился на 22,1% — до $23,85 млрд, тогда как импорт — на 29,4%, до $26,56 млрд, а негативное сальдо ухудшилось почти в 2,8 раза — до $2,71 млрд.

Доля России в экспорте товаров из Украины за восемь месяцев этого года составила 9,5%, в импорте — 13,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года — соответственно 9,8% и 12,8%.



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