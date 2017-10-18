ИГИЛ едва не покусился на жизнь Филиппа Киркорова

18 октября 2017 | 09:27

Задержанные в субботу, 14 октября, участники махачкалинской ячейки террористической организации ИГИЛ хотели осуществить атаку с использованием трех самодельных взрывных устройств ​на концерте Филиппа Киркорова, с которым артист 6 июля приехал в Махачкалу.

Попытку теракта реализовать не удалось. По словам одного из источников, в тот же день главарь ячейки 30-летний Габибула Халдузов предложил двум другим боевикам, Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву, отправиться в городской парк 50-летия Октября, совершить там нападение на сотрудников ​патрульно-постовой службы полиции МВД и отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.



Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой по сумке, куда они положили три ножа стоимостью 2 тыс. руб. каждый и один топор за 700 руб. В парке боевики начали следить за двумя полицейскими с целью напасть на них, однако у них ничего не получилось, из-за того что вокруг было много людей, а сами правоохранители на протяжении долгого времени разговаривали с двумя женщинами.



Члены ячейки ИГ Халдузов, Казуев и Ибрагимов были задержаны в Москве и Махачкале в субботу, 14 октября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), все они выходцы из Дагестана. По словам собеседника РБК, Габибула Халдузов считался «более опытным» из всех членов ячейки и связывался с помощью мессенджера Telegram с боевиками ИГИЛ. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГИЛ по интернету. Позже НАК опубликовал видео задержания и допроса членов ячейки.