У центрі Харькова Лексус в'їхал в натовп: шість трупів

18 октября 2017 | 21:28

За попередніми даними, постраждало 11 людей, серед них є загиблі. Відкрито кримінальне провадження. Водія-винуватця ДТП затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Сьогодні, 18 жовтня близько 20.45 автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора. Аварія сталася на вулиці Сумській.

За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шість людей. Ще шість осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Також там знаходиться виїхало керівництво харківської поліції. Обставини події встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія-винуватця ДТП затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.