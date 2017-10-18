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У центрі Харькова Лексус в'їхал в натовп: шість трупів
18 октября 2017 | 21:28
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За попередніми даними, постраждало 11 людей, серед них є загиблі. Відкрито кримінальне провадження. Водія-винуватця ДТП затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Сьогодні, 18 жовтня близько 20.45 автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора. Аварія сталася на вулиці Сумській.
За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шість людей. Ще шість осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Також там знаходиться виїхало керівництво харківської поліції. Обставини події встановлюються.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Водія-винуватця ДТП затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
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