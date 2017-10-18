Гройсман: через три года очередей в детсады не будет

18 октября 2017 | 23:47

В Украине сейчас внедряются стандарты новой украинской школы, создано 17 тыс. мест в детских садах. Также правительство планирует в течение трех лет решить проблему с очередями в детсады по всей стране. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания Кабмина 18 октября, отчитываясь о результатах работы правительства в январе-сентябре 2017 года, передает 112 Украина.

«Создано за этот период времени, по август включительно, 17 тыс. мест в детских садах. Мы должны за три года забрать вообще очередь в детские сады по всей стране, мы это сделаем. И обеспечить государственное финансирование инклюзивного обучения за счет государственной целевой субвенции, которая уже увеличена на более 500 млн грн. в новом бюджете на 2018 год, а в этом составляет 209 млн», — отметил премьер.

Он также добавил, что в первых классах в 100 школах Украины уже происходит пилотирование нового стандарта начальной школы.





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